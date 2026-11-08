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Annalisa e il suo primo, enorme San Siro arriva al momento giusto

Nel mese di giugno 2027 la Pop Star ligure accenderà di magia lo stadio milanese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Novembre 2026
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Foto da Instagram

Eh già… Annalisa ha pianto sul divano di casa per il suo primo concerto a San Siro, evento fissato  il 12 giugno 2027. Al Festival dello Spettacolo di Milano, la Pop Star ha raccontato l’attesa e le esitazioni che hanno preceduto la scelta: “Volevo fosse il momento giusto, avevo tanta indecisione e paura. San Siro è enorme, è enorme l’opportunità di farlo. Ora stiamo progettando il palco, la passerella, cosa metteremo in mezzo. Sarà la notte della mia ultima trasformazione, con una metamorfosi che si completerà nei prossimi mesi e raccoglierà l’eredità di tutte le Annalisa che sono stata. Nessuno mi ha regalato niente.Le soddisfazioni sono arrivate dopo tantissimo lavoro, un pezzettino alla volta. Stiamo parlando di un percorso lungo che inizia tanti anni fa”.

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Foto da Instagram

Annalisa Scarrone ha voglia di stupire e regalare emozioni, per poi cambiare ulteriormente stara artistica. E il concerto a San Siro, sarà il suo spartiacque. Scommettiamo?

Stefano Mauri

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Annalisa san siro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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