Annalisa e il suo primo, enorme San Siro arriva al momento giusto

Eh già… Annalisa ha pianto sul divano di casa per il suo primo concerto a San Siro, evento fissato il 12 giugno 2027. Al Festival dello Spettacolo di Milano, la Pop Star ha raccontato l’attesa e le esitazioni che hanno preceduto la scelta: “Volevo fosse il momento giusto, avevo tanta indecisione e paura. San Siro è enorme, è enorme l’opportunità di farlo. Ora stiamo progettando il palco, la passerella, cosa metteremo in mezzo. Sarà la notte della mia ultima trasformazione, con una metamorfosi che si completerà nei prossimi mesi e raccoglierà l’eredità di tutte le Annalisa che sono stata. Nessuno mi ha regalato niente.Le soddisfazioni sono arrivate dopo tantissimo lavoro, un pezzettino alla volta. Stiamo parlando di un percorso lungo che inizia tanti anni fa”.

Annalisa Scarrone ha voglia di stupire e regalare emozioni, per poi cambiare ulteriormente stara artistica. E il concerto a San Siro, sarà il suo spartiacque. Scommettiamo?

Stefano Mauri