Angelina Mango, con “Vita da adulti” ci ha regalato emozioni. E se è innamorata e’ meglio per lei, no?

Il web mormora, sussurra: che ci faceva Angelina Mango sul set di Nord Sud Ovest Est? Sussurri riportano che la cantante, condizionale d’obbligo, starebbe frequentando, Mauro Repetto, ehm… Matteo Giuggioli, l’attore che interpreta l’ex spalla artistica di Max Pezzali.
Insomma, Angelina Mango è innamorata? Lo scopriremo vivendo. E comunque sono affari suoi, no? Quel che conta è che l’artista sia tornata, alla grande, con le sua canzoni. Ah, “Vita da adulti”, il suo nuovo brano è bellissimo e spacca.
Stefano Mauri
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