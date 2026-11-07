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Angelina Mango, con “Vita da adulti” ci ha regalato emozioni. E se è innamorata e’ meglio per lei, no?

La collaborazione con l’autore Michelangelo ha giovato alla brava cantautrice

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Novembre 2026
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Il web mormora, sussurra: che ci faceva Angelina Mango sul set di Nord Sud Ovest Est? Sussurri riportano che la cantante, condizionale d’obbligo, starebbe frequentando, Mauro Repetto, ehm… Matteo Giuggioli, l’attore che interpreta l’ex spalla artistica di Max Pezzali. 

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Foto da Instagram


Insomma, Angelina Mango è innamorata? Lo scopriremo vivendo. E comunque sono affari suoi, no? Quel che conta è che l’artista sia tornata, alla grande, con le sua canzoni. Ah, “Vita da adulti”, il suo nuovo brano è bellissimo e spacca.

 

Stefano Mauri

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Angelina Mango Matteo Giuggioli
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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