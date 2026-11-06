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Emma Marrone: “Usciranno sempre nuove canzoni. Vivo per questo. Sto scrivendo, vivendo e raccogliendo idee”

La Rocker d'Italia è sempre sul pezzo. E con la sua gente ha un rapporto speciale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Novembre 2026
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Foto da Instagram

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo già anticipato, Emma Marrone ha approfittato di un viaggio in treno per aprire un box di domande su Instagram e chiacchierare un po’ con i suoi follower, ingannando così il tempo. E a seguente domanda: “Usciranno nuove canzoni?”… La Rocker ha risposto: “Certo, usciranno sempre nuove canzoni. Vivo per fare questo. Adesso sto scrivendo, sto raccogliendo idee, sto vivendo, perché ho bisogno di vivere, di fare esperienze per tornare da voi con dei racconti, delle idee, delle storie. Perché è tutto quello che vi meritate: delle storie vere, vissute, che ci accomunano, perché bene o male viviamo tutti le stesse sensazioni”.

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Foto da video postato su Facebook

Emma Marrone ha poi specificato che le nuove canzoni arriveranno quando saranno pronte, quando sarà davvero convinta e felice del progetto, per tornare dal suo pubblico al meglio.

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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