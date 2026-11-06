Emma Marrone: “Usciranno sempre nuove canzoni. Vivo per questo. Sto scrivendo, vivendo e raccogliendo idee”

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo già anticipato, Emma Marrone ha approfittato di un viaggio in treno per aprire un box di domande su Instagram e chiacchierare un po’ con i suoi follower, ingannando così il tempo. E a seguente domanda: “Usciranno nuove canzoni?”… La Rocker ha risposto: “Certo, usciranno sempre nuove canzoni. Vivo per fare questo. Adesso sto scrivendo, sto raccogliendo idee, sto vivendo, perché ho bisogno di vivere, di fare esperienze per tornare da voi con dei racconti, delle idee, delle storie. Perché è tutto quello che vi meritate: delle storie vere, vissute, che ci accomunano, perché bene o male viviamo tutti le stesse sensazioni”.

Emma Marrone ha poi specificato che le nuove canzoni arriveranno quando saranno pronte, quando sarà davvero convinta e felice del progetto, per tornare dal suo pubblico al meglio.

Stefano Mauri