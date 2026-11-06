‘Affinchè nessuno si cancelli’ è la nuova canzone di Sarah Toscano. E su Sanremo, la cantante sottolinea: “Mi piacerebbe tornare, su quel palco devi portare un pezzo importante”

Si intitola ‘Affinché nessuno ci cancelli’, la nuova canzone di Sarah Toscano, ed è un brano che arriva in questo tempo già pre Festival di Sanremo, con l’artista che ammette all’Adnkronos: “Tornare su quel palco mi piacerebbe sicuramente, su quel palco devi portare un pezzo importante. Sono molto curiosa di sapere che cosa ha in mente Stefano e tutto il suo team, che cosa intende con la serata Eurovision e come si svolgeranno le varie serate. Mi stuzzica, voglio proprio vedere come sarà. È una novità molto interessante”.

Tornando al nuovo pezzo, così Sarah Toscano lo racconta: “Racconta la paura di essere dimenticati e il desiderio di rendere eterno un legame, partendo da una fragilità comune. Non c’è stato un momento particolare da cui è nata questa idea. È una sensazione abbastanza costante. Ho sempre un po’ il timore che una parola detta male o un gesto sbagliato possano compromettere un legame in generale. È una cosa che penso da un po’, che un minimo errore possa mandare a quel paese tutto. Una paura che riguarda sia il lavoro sia le relazioni umane. Anche con un amico, se faccio una mossa sbagliata, ho paura che mi elimini totalmente dalla sua vita”. Nota a margone: ‘Affinché nessuno ci cancelli’ si sviluppa attraverso la produzione di Dardust, che accompagna Sarah Toscano verso una nuova dimensione sonora. La pre-produzione è curata da Cino, vale a dire il bravissimo Mattia Cerri da Bagnolo Cremasco.

Stefano Mauri