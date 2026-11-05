Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La Juve soffre, ma vince in Europa League. E nei programmi della società diventerà più italiana

I bianconeri di Luciano Spalletti, a fatica, fanno ancora un passo in avanti. Kolo Muani ritrova il gol

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Novembre 2026
blank
Foto da Chatgpt

Kerim Alajbegovic e’ un talento seguito da mezza Europa, anche dalla Juve prima del mio arrivo. Qui c’è un team di lavoro che si confronta quotidianamente e cerca di fare investimenti mirati sia sotto il profilo tecnico e sia per cercare di creare valore per la società. È ancora un ragazzo molto giovane e dobbiamo dargli tempo di adattarsi al calcio italiano, ma siamo fiduciosi che possa toglierci delle soddisfazioni. Idea di portare italiani e Vicario?

 

blank
Foto da Chatgpt

Condivido che l’italianità sia sempre un elemento fondamentale nel calcio italiano e non a caso è sempre stata la forza della Juve e di altre squadre italiane come l’Inter oggi. Siamo convinti che ritrovare un nucleo italiano forte sia un’esigenza da perseguire, bilanciata con talenti stranieri che possono creare un blocco compatto come abbiamo bisogno in questo momento”. Così ha parlato il direttore tecnico Frederic Massara, prima del match di Europa League, contro l’Az Alkmaar, partita vinta dai bianconeri per 2 reti a 1, con tanta, troppa sofferenza nel finale. Kolo Muani ha ritrovato il gol.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Frederic Massara Juve Juventus Kolo Muani
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie