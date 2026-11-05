La Juve soffre, ma vince in Europa League. E nei programmi della società diventerà più italiana

“Kerim Alajbegovic e’ un talento seguito da mezza Europa, anche dalla Juve prima del mio arrivo. Qui c’è un team di lavoro che si confronta quotidianamente e cerca di fare investimenti mirati sia sotto il profilo tecnico e sia per cercare di creare valore per la società. È ancora un ragazzo molto giovane e dobbiamo dargli tempo di adattarsi al calcio italiano, ma siamo fiduciosi che possa toglierci delle soddisfazioni. Idea di portare italiani e Vicario?

Condivido che l’italianità sia sempre un elemento fondamentale nel calcio italiano e non a caso è sempre stata la forza della Juve e di altre squadre italiane come l’Inter oggi. Siamo convinti che ritrovare un nucleo italiano forte sia un’esigenza da perseguire, bilanciata con talenti stranieri che possono creare un blocco compatto come abbiamo bisogno in questo momento”. Così ha parlato il direttore tecnico Frederic Massara, prima del match di Europa League, contro l’Az Alkmaar, partita vinta dai bianconeri per 2 reti a 1, con tanta, troppa sofferenza nel finale. Kolo Muani ha ritrovato il gol.

Stefano Mauri