Annalisa è la Pop Star che crea sempre qualcosa di nuovo. E che resta. Tutti cantiamo ancora “Mi vuoi più suora o pornodiva?” e “Amica” va forte

Senza dubbio, la rivisitazione di “Amica”

conferma quanto Annalisa sia brava nello studiare, rinnovarsi e, soprattutto, nel trovare nuove strade musicali. La collaborazione con Madame, nella fattispecie funziona, unisce due diverse artiste, con personalità differenti e forti, rinnovando, la canzone in oggetto, ascoltatissima in ogni dove, radio compresa.

Apparentemente lontano, ma non troppo, Annalisa sta già preparando il suo primo concerto a San Siro in calendario il 12 giugno 2027. E con lei, sul palco dello stadio milanese saliranno sicuramente altri artisti. E comunque, il pregio di Annalisa è quello di creare sempre tormentoni coi suoi brani.

Non a caso cantiamo ancora tutti: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, il mantra di “Canzone Estiva”, la sua Hit, uscita in primavera che di fatto ha rivoluzionati i canoni delle tipiche canzoni estive. Merito questo di Annalisa e dei suoi autori di sempre Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Stefano Mauri