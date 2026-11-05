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Annalisa è la Pop Star che crea sempre qualcosa di nuovo. E che resta. Tutti cantiamo ancora “Mi vuoi più suora o pornodiva?” e “Amica” va forte

Trova sempre nuove strade l'artista ligure. Bella la collaborazione con Madame

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Novembre 2026
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Foto da Instagram

Senza dubbio, la rivisitazione di “Amica”

conferma quanto Annalisa sia brava nello studiare, rinnovarsi e, soprattutto, nel trovare nuove strade musicali. La collaborazione con Madame, nella fattispecie funziona,  unisce due diverse artiste, con personalità differenti e forti, rinnovando, la canzone in oggetto, ascoltatissima in ogni dove, radio compresa.

 

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Foto da Instagram

Apparentemente lontano, ma non troppo, Annalisa  sta già preparando il suo primo concerto a San Siro in calendario il 12 giugno 2027. E con lei, sul palco dello stadio milanese saliranno sicuramente altri artisti. E comunque, il pregio di Annalisa è quello di creare sempre tormentoni coi suoi brani.

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Foto da Instagram

Non a caso cantiamo ancora tutti: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, il mantra di “Canzone Estiva”, la sua Hit, uscita in primavera che di fatto ha rivoluzionati i canoni delle tipiche canzoni estive. Merito questo di Annalisa e dei suoi autori di sempre Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

 

Stefano Mauri  

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Amica Annalisa madame
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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