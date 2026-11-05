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A Chiara Ferragni, l’amore per Josè Hernandez fa bene. L’imprenditrice cremonese è tornata Ambasciatrice della Bellezza

L'influencer è tornata al centro del Villaggio Moda e fa sempre tendenza

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Novembre 2026
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Mattioli

lo scorso mese di settembre, ha aperto il suo nuovo spazio milanese in Via della Spiga, nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda di Milano. Il brand torinese, coi suoi gioielli artigianali d’autore, con lo sbarco nella metropoli lombarda ha inaugurato una nuova fase di crescita e sviluppo internazionale, scegliendo come palcoscenico appunto uno degli indirizzi più prestigiosi della moda mondiale.

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E per accelerare il suo percorso di crescita, Mattioli ha puntato tanto sull’influencer Chiara Ferragni nelle vesti di Brand Ambassador. E da ambasciatrice, l’imprenditrice cremonese si sta muovendo bene. Sì Chiara Ferragni è tornata dove meritava di stare: al centro della moda dove esalta, crea e detta tendenze. E i suoi video, soprattutto gli ultimi dove appare con poco trucco o addirittura acqua e sapone, Chiara è ancora più bella, convincente, seducente e ispirata. L’amore col suo nuovo fidanzato José Hernandez le ha portato serenità, creativa verve, leggerezza e ispirazione. Alla Ferragni, fa bene l’amore.

 

Stefano Mauri  

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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