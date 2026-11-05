A Chiara Ferragni, l’amore per Josè Hernandez fa bene. L’imprenditrice cremonese è tornata Ambasciatrice della Bellezza

Mattioli

lo scorso mese di settembre, ha aperto il suo nuovo spazio milanese in Via della Spiga, nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda di Milano. Il brand torinese, coi suoi gioielli artigianali d’autore, con lo sbarco nella metropoli lombarda ha inaugurato una nuova fase di crescita e sviluppo internazionale, scegliendo come palcoscenico appunto uno degli indirizzi più prestigiosi della moda mondiale.

E per accelerare il suo percorso di crescita, Mattioli ha puntato tanto sull’influencer Chiara Ferragni nelle vesti di Brand Ambassador. E da ambasciatrice, l’imprenditrice cremonese si sta muovendo bene. Sì Chiara Ferragni è tornata dove meritava di stare: al centro della moda dove esalta, crea e detta tendenze. E i suoi video, soprattutto gli ultimi dove appare con poco trucco o addirittura acqua e sapone, Chiara è ancora più bella, convincente, seducente e ispirata. L’amore col suo nuovo fidanzato José Hernandez le ha portato serenità, creativa verve, leggerezza e ispirazione. Alla Ferragni, fa bene l’amore.

Stefano Mauri