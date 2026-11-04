MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone, anche in treno, pensa sempre a nuove canzoni da creare e cantare. Piace la sua imitazione al GialappaShow

La Rocker salentina è pura energia per la musica italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Novembre 2026
blank

L’appuntamento col GialappaShow è sempre uno spasso e l’imitazione di Giulia Vecchio, che interpreta Emma Marrone, mostra una cantante salentina particolarmente arrabbiata contro i suoi hater. E il siparietto piace, spacca.

blank
Foto da video postato su Facebook

Intanto Emma, quella vera, bellissima e in formissima, dal treno dove si trovava, mercoledì 4 novembre, via social ha postato un video dei suoi dove, a gran voce, appassionata ha ribadito che pensa sempre a far nascere nuove canzoni. E non a caso, la Rocker (così l’ha consacrata Ligabue) italiana, sta lavorando al nuovo album,

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone GialappaShow Giulia Vecchio ligabue
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie