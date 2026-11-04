Emma Marrone, anche in treno, pensa sempre a nuove canzoni da creare e cantare. Piace la sua imitazione al GialappaShow

L’appuntamento col GialappaShow è sempre uno spasso e l’imitazione di Giulia Vecchio, che interpreta Emma Marrone, mostra una cantante salentina particolarmente arrabbiata contro i suoi hater. E il siparietto piace, spacca.
Intanto Emma, quella vera, bellissima e in formissima, dal treno dove si trovava, mercoledì 4 novembre, via social ha postato un video dei suoi dove, a gran voce, appassionata ha ribadito che pensa sempre a far nascere nuove canzoni. E non a caso, la Rocker (così l’ha consacrata Ligabue) italiana, sta lavorando al nuovo album,
Stefano Mauri
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