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L’Italia di mister Roberto Mancini è ripartita alla grande. Al Ct manca il grande Luca Vialli

Dopo il brutto Ko col Belgio gli azzurri si sono ripresi alla grande

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Ottobre 2026
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L’Italia si prende il secondo posto nel girone di Nations League vincendo a Bologna contro la Turchia .

E commovente, come sottolineato dalla versione On Line di Tuttosport, mister Roberto Mancini, ha strappato l’applauso della sala stampa, rispondendo così alla domanda su chi gli mancasse maggiormente rispetto al suo primo ciclo azzurro: “Mi è mancato Luca Vialli“.

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Foto da ChatGpt

Insomma, il nuovo corso azzurro, il secondo del Ct Roberto Mancini inizia a produrre i primi risultati dopo la complicata serata di ripartenza all’Olimpico di Roma con il ko contro il Belgio.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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