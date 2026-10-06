L’Italia di mister Roberto Mancini è ripartita alla grande. Al Ct manca il grande Luca Vialli

L’Italia si prende il secondo posto nel girone di Nations League vincendo a Bologna contro la Turchia .
E commovente, come sottolineato dalla versione On Line di Tuttosport, mister Roberto Mancini, ha strappato l’applauso della sala stampa, rispondendo così alla domanda su chi gli mancasse maggiormente rispetto al suo primo ciclo azzurro: “Mi è mancato Luca Vialli“.
Insomma, il nuovo corso azzurro, il secondo del Ct Roberto Mancini inizia a produrre i primi risultati dopo la complicata serata di ripartenza all’Olimpico di Roma con il ko contro il Belgio.
Stefano Mauri
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