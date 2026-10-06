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Chiara Ferragni è felice e fa benissimo a sottolinearlo.E col fidanzato Josè Hernandez, l’intesa è magica

Momento meraviglioso per l'imprenditrice digitale cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Eh già, è difficile non notare la serenità ritrovata di Chiara Ferragni. E lo ha sottolineato pure la versione On Line della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti messaggi inviati in privato dai fan, l’influencer di Cremona ne ha voluto mostrarne uno in particolare, che dice: “Comunque sei molto più felice, sei diversa, radiosa, entusiasta, serena, senza filtri. Ci sei sempre piaciuta ma oggi ancora di più”.

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Foto da Instagram

Un attestato di stima e affetto, cui l’imprenditrice digitale ha risposto con una vera e propria filosofia di vita: “Quando sei felice, notalo”. Insomma, per farla breve, Chiara Ferragni è davvero più radiosa che mai. E insieme al fidanzato Josè Hernandez sta davvero benissimo.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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