Chiara Ferragni è felice e fa benissimo a sottolinearlo.E col fidanzato Josè Hernandez, l’intesa è magica

Eh già, è difficile non notare la serenità ritrovata di Chiara Ferragni. E lo ha sottolineato pure la versione On Line della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti messaggi inviati in privato dai fan, l’influencer di Cremona ne ha voluto mostrarne uno in particolare, che dice: “Comunque sei molto più felice, sei diversa, radiosa, entusiasta, serena, senza filtri. Ci sei sempre piaciuta ma oggi ancora di più”.

Un attestato di stima e affetto, cui l’imprenditrice digitale ha risposto con una vera e propria filosofia di vita: “Quando sei felice, notalo”. Insomma, per farla breve, Chiara Ferragni è davvero più radiosa che mai. E insieme al fidanzato Josè Hernandez sta davvero benissimo.

Stefano Mauri