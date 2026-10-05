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Sarah Toscano cantante e attrice d’Oro

La giovane cantautrice è già un’artista completa

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Ottobre 2026
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Il disco della cantante Sarah Toscano, uscito il 3 ottobre 2025 per Warner Music Italy, contiene 10 tracce, tra cui il brano presentato al Festival di Sanremo Amarcord e la collaborazione Semplicemente con Mida. Ebbene, Met Gala è Disco d’Oro. A proposito, nella scorsa primavera il cinema italiano ha fatto centro su Netflix con un film che ha commosso tutti, non solo in Italia ma in tutto il mondo.

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Foto da Instagram


Il titolo è Non abbiam bisogno di parole e al centro di quel grande successo c’è anche il debutto come attrice di Sarah Toscano, la giovane vincitrice di Amici che ha dimostrato di avere un talento naturale anche davanti alla macchina da presa.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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