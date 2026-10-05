Sarah Toscano cantante e attrice d’Oro

Il disco della cantante Sarah Toscano, uscito il 3 ottobre 2025 per Warner Music Italy, contiene 10 tracce, tra cui il brano presentato al Festival di Sanremo Amarcord e la collaborazione Semplicemente con Mida. Ebbene, Met Gala è Disco d’Oro. A proposito, nella scorsa primavera il cinema italiano ha fatto centro su Netflix con un film che ha commosso tutti, non solo in Italia ma in tutto il mondo.
Il titolo è Non abbiam bisogno di parole e al centro di quel grande successo c’è anche il debutto come attrice di Sarah Toscano, la giovane vincitrice di Amici che ha dimostrato di avere un talento naturale anche davanti alla macchina da presa.
Stefano Mauri
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