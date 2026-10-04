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Serena e innamorata, Chiara Ferragni si è goduta il concerto a Parigi di Celine Dion

Chiara, il fidanzato Jose’ è la sorella Valentina si sono godute lo show della cantante

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

“Una delle mie artiste preferite di sempre: ho iniziato a ascoltarla grazie a mia madre quando ero bambino (Perché ti amo è la mia preferita e mi fa piangere tutto il tempo perché la dedico all’amore di mia madre che mi ha reso chi sono) e vederla dal vivo in questo modo,ieri dopo tutto ciò che ha passato mi ha fatto sentire invincibile. Come ha detto nel suo documentario: ‘Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi fermerò. Non mi fermerò’.

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Foto da Instagram


Così ha postato, in questi giorni di Paris Fashion Week, Chiara Ferragni, parlando della cantante Celine Dion. A proposito, come hanno scritto sulla versione On Line della Gazzetta dello Sport, e’ difficile non notare la serenità ritrovata di Chiara Ferragni e il merito e’ anche del suo nuovo compagno José Hernandez.

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Foto da Instagram

E i due, in questi giorni di Paris Fashion Week, a Parigi si sono goduti alla grande il concerto di Celine Dion. E con loro c’era pure la sorella di Chiara Valentina.

Stefano Mauri

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Celine Dion Chiara Ferragni Josè Hernandez Valentina Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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