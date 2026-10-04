Serena e innamorata, Chiara Ferragni si è goduta il concerto a Parigi di Celine Dion

“Una delle mie artiste preferite di sempre: ho iniziato a ascoltarla grazie a mia madre quando ero bambino (Perché ti amo è la mia preferita e mi fa piangere tutto il tempo perché la dedico all’amore di mia madre che mi ha reso chi sono) e vederla dal vivo in questo modo,ieri dopo tutto ciò che ha passato mi ha fatto sentire invincibile. Come ha detto nel suo documentario: ‘Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi fermerò. Non mi fermerò’.



Così ha postato, in questi giorni di Paris Fashion Week, Chiara Ferragni, parlando della cantante Celine Dion. A proposito, come hanno scritto sulla versione On Line della Gazzetta dello Sport, e’ difficile non notare la serenità ritrovata di Chiara Ferragni e il merito e’ anche del suo nuovo compagno José Hernandez.



E i due, in questi giorni di Paris Fashion Week, a Parigi si sono goduti alla grande il concerto di Celine Dion. E con loro c’era pure la sorella di Chiara Valentina.

Stefano Mauri