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Emma Marrone e la foto con Renato Zero e’ grande bellezza italiana

Emma ha poi cantato con Giorgia a Milano

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Ottobre 2026
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E’ Grande Bellezza Italiana la foto, pubblicata via social dalla stessa diretta interessata, che vede insieme Emma Marrone e Renato Zero. Quindi, chapeau ai due grandi artisti, belle persone che lasciano sempre un segno tutto loro. A proposito Emma e Giorgia hanno condiviso il palco in diverse occasioni emozionanti, ricordate?

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Foto da instagram

E sabato 3 ottobre, durante il concerto di Giorgia a Milano all’Unipol Dome, beh Emma Marrone sì superata, regalando emozioni d’autore.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone Giorgia Renato Zero
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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