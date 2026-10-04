Emma Marrone e la foto con Renato Zero e’ grande bellezza italiana

E’ Grande Bellezza Italiana la foto, pubblicata via social dalla stessa diretta interessata, che vede insieme Emma Marrone e Renato Zero. Quindi, chapeau ai due grandi artisti, belle persone che lasciano sempre un segno tutto loro. A proposito Emma e Giorgia hanno condiviso il palco in diverse occasioni emozionanti, ricordate?
E sabato 3 ottobre, durante il concerto di Giorgia a Milano all’Unipol Dome, beh Emma Marrone sì superata, regalando emozioni d’autore.
Stefano Mauri
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