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Una bella Italia pareggia contro la Francia a Parigi

Soddisfatto a fine match il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Ottobre 2026
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Foto da ChatGpt

Un punto a Parigi nella notte che riportava Zinedine Zidane davanti al pubblico francese, come ha ben sottolineato la versione On Line di Tuttosport, per la prima volta da commissario tecnico della nazionale transalpina,  per l’Italia.

 

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Foto da Chatgpt

A fine partita Roberto Mancini che nella terza giornata di Nations League si porta a casa una prestazione convincente degli azzurri  ha parlato al termine della partita ai microfoni di Rai Sport e ha analizzato così la sfida del Parco dei Principi contro i francesi: “Sapevamo che sarebbe stata durissima, siamo stati bravi a rimanere concentrati e abbiamo fatto una partita veramente dura, La squadra ha fatto tutto perfettamente. I ragazzi hanno difeso da squadra e attaccato da squadra, sicuramente una serata molto positiva. Volevo venisse fatto un altro passo di miglioramento nel nostro percorso. Mi è piaciuto come abbiano tentato di giocare nonostante non fosse così semplice contro una squadra di grandi campioni. Mi è piaciuto che abbiamo provato a giocare contro una squadra piena di campioni. Siamo riusciti a giocare, quando abbiamo dovuto soffrire abbiamo sofferto, ma abbiamo avuto l’occasione di provare a fare gol più di una volta”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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