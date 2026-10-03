Una bella Italia pareggia contro la Francia a Parigi

Un punto a Parigi nella notte che riportava Zinedine Zidane davanti al pubblico francese, come ha ben sottolineato la versione On Line di Tuttosport, per la prima volta da commissario tecnico della nazionale transalpina, per l’Italia.

A fine partita Roberto Mancini che nella terza giornata di Nations League si porta a casa una prestazione convincente degli azzurri ha parlato al termine della partita ai microfoni di Rai Sport e ha analizzato così la sfida del Parco dei Principi contro i francesi: “Sapevamo che sarebbe stata durissima, siamo stati bravi a rimanere concentrati e abbiamo fatto una partita veramente dura, La squadra ha fatto tutto perfettamente. I ragazzi hanno difeso da squadra e attaccato da squadra, sicuramente una serata molto positiva. Volevo venisse fatto un altro passo di miglioramento nel nostro percorso. Mi è piaciuto come abbiano tentato di giocare nonostante non fosse così semplice contro una squadra di grandi campioni. Mi è piaciuto che abbiamo provato a giocare contro una squadra piena di campioni. Siamo riusciti a giocare, quando abbiamo dovuto soffrire abbiamo sofferto, ma abbiamo avuto l’occasione di provare a fare gol più di una volta”.

Stefano Mauri