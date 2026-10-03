Nella Cremonese che ha battuto la Juve in amichevole brilla il bianconero Adin Licina

Alla Continassa la Cremonese quindi vince il test contro la Juventus. Luciano Spalletti, orfano dei titolari impegnati con le nazionali e dei vari infortunati (presente Grabara con il gruppo), manda in campo tutti i giovani della Next Gen e della Primavera, tranne il terzo portiere Mangiapoco, nel corso del match. L’ex Pecchia, ora allenatore dei grigiorossi, schiera invece la formazione migliore e si toglie la soddisfazione della vittoria grazie alla firma di Bonazzoli nel primo tempo su assist di Licina, uscito poi per infortunio.



Il tecnico della Vecchia Signora premia anche i figli d’arte Marchisio e Montero, che fanno così il loro “esordio non ufficiale” con la prima squadra. Nonostante le tante assenze, la Juve prova a fare il massimo e centra anche due legni: prima Durmisi prende il palo e poi Guerra (capitano al suo ingresso in campo) colpisce la traversa. Novanta minuti di un buon allenamento, con la presenza anche di Carnevali e Massara al JTC. Ah … nel titolare questo pezzo, la versione On Line di Tuttosport ha scritto: “Juve Ko contro la Cremonese, tra i giovani di Spalletti, brilla Licina”, giocando sul fatto che il forte calciatore è appunto della Vecchia Signora. Ma per ora se lo gode la Cremo. A proposito Adin Licina, in seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nella sfida amichevole dello Juventus Training Center, è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura del polso sinistro. L’intervento, eseguito in accordo tra Cremonese e Juventus, è stato svolto dal Dr. Pegoli presso il J-Medical ed è perfettamente riuscito.

Stefano Mauri