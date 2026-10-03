Chiara Ferragni ed Elodie: Bellezze italiane accendono la Parigi Fashion Week

Bellissima, Chiara Ferragni è arrivata in nero, giovedì scorso, alla sfilata della Maison Schiaparelli, uno dei brand che la invita da sempre a Parigi per visionare la nuova collezione, stagione dopo stagione. Dopo la settimana della Moda di Milano, Chiara Ferragni in questi giorni è protagonista della Parigi Fashion Week ed è stata raggiunta, nella capitale francese, dal commercio Jose’ Hernandez. E i due, inseparabili non riescono a stare lontani.



L’imprenditrice cremonese ha partecipato all’evento L’Oréal Paris a Place Joffre, con la Tour Eiffel illuminata sullo sfondo e Céline Dion sulla passerella che ha chiuso lo show cantando “I’m Alive”.



Ah ha sfilato pure Elodie, presenza fissa degli appuntamenti internazionali legati a L’Oréal Paris. La cantante ha scelto per il suo passaggio in passerella un mini dress rosso con strascico, accompagnato da un beauty look sofisticato: occhi valorizzati dallo smokey eye e labbra nude.

Stefano Mauri