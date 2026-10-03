MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni ed Elodie: Bellezze italiane accendono la Parigi Fashion Week

Tempo di settimana della Moda, nella capitale francese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Ottobre 2026
72
blank
Foto da Instagram

Bellissima, Chiara Ferragni è arrivata in nero, giovedì scorso, alla sfilata della Maison Schiaparelli, uno dei brand che la invita da sempre a Parigi per visionare la nuova collezione, stagione dopo stagione. Dopo la settimana della Moda di Milano, Chiara Ferragni in questi giorni è protagonista della Parigi Fashion Week ed è stata raggiunta, nella capitale francese, dal commercio JoseHernandez. E i due, inseparabili non riescono a stare lontani.

 

 

blank
Foto da Instagram


L’imprenditrice cremonese ha partecipato all’evento L’Oréal Paris a Place Joffre, con la Tour Eiffel illuminata sullo sfondo e  Céline Dion sulla passerella che ha chiuso lo show cantando “I’m Alive”.

blank
Foto da Instagram

Ah ha sfilato pure Elodie, presenza fissa degli appuntamenti internazionali legati a L’Oréal Paris. La cantante ha scelto per il suo passaggio in passerella un mini dress rosso con strascico, accompagnato da un beauty look sofisticato: occhi valorizzati dallo smokey eye e labbra nude.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Celine Dion Chiara Ferragni Elodie parigi
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Ottobre 2026
72
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie