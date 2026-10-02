Sarah Toscano avrà il pezzo giusto per il Festival di Sanremo 2027? Il TotoFestival è già partito

In un’intervista rilasciata a Today durante la sua ospitata al Giffoni Film Festival, a proposito di un ritorno, in gara, all’Ariston, Sarah Toscano, l’estate scorsa aveva dichiarato: “Vediamo. Mi piacerebbe, è un palco che, che gli vuoi dire, non sarebbe male. Con il pezzo giusto e nel momento giusto”.
Artista giovane, ma interessantissima, dopo la vittoria della 23esima edizione di Amici, ha debuttato al Festival della Canzone Italiana, lasciando il segno, nel 2025 con il brano “Amarcord”. Ad aprile di quest’anno, invece, ha pubblicato il singolo “Atlantide”, colonna sonora del film Netflix “Non abbiam bisogno di parole“, che ha visto anche il suo debutto come attrice. Insomma, il mese di febbraio 2027 non è ancora dietro l’angolo, ma il TotoFestival è già partito.
Stefano Mauri