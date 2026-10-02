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Sarah Toscano avrà il pezzo giusto per il Festival di Sanremo 2027? Il TotoFestival è già partito

Dopo un estate in tour la giovane artista italiana sta pensando a nuove canzoni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Ottobre 2026
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In un’intervista rilasciata a Today durante la sua ospitata al Giffoni Film Festival, a proposito di un ritorno, in gara, all’Ariston, Sarah Toscano, l’estate scorsa aveva dichiarato: “Vediamo. Mi piacerebbe, è un palco che, che gli vuoi dire, non sarebbe male. Con il pezzo giusto e nel momento giusto”.

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Artista giovane, ma interessantissima, dopo la vittoria della 23esima edizione di Amici, ha debuttato al Festival della Canzone Italiana, lasciando il segno, nel 2025 con il brano “Amarcord”. Ad aprile di quest’anno, invece, ha pubblicato il singolo “Atlantide”, colonna sonora del film Netflix “Non abbiam bisogno di parole“, che ha visto anche il suo debutto come attrice. Insomma, il mese di febbraio 2027 non è ancora dietro l’angolo, ma il TotoFestival è già partito.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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