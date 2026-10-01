Emma Marrone e il suo particolarissimo post tour con un nuovo universo artistico da costruire

“Il post tour è sempre un momento particolare. Dopo aver dato tutto quello che potevo dare in tutte le date, mi sento svuotata ma allo stesso tempo sollevata. È stato un tour intenso ed emozionante, Voi siete stati meravigliosi come sempre. Ovviamente il “vero lavoro” per me inizia adesso. Sto dedicando le mie giornate alla costruzione di un nuovo universo dentro di me. Per tornare da voi carica di cose da raccontare, di pezzi di vita da condividere. Mi mancate già .. mi mancate sempre. E non smetterò mai di dirvi grazie. A presto meraviglie del mio cuore Vi amo”.
Così ha postato via social Emma Marrone in questi giorni per lei particolari tra relax post tour, nuove canzoni da creare, programmi artistici futuri da mettere a fuoco e tanta bella vita da vivere.
Stefano Mauri