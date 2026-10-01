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Emma Marrone e il suo particolarissimo post tour con un nuovo universo artistico da costruire

Momento intenso per la Rocker italiana dopo un'estate magica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Ottobre 2026
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“Il post tour è sempre un momento particolare. Dopo aver dato tutto quello che potevo dare in tutte le date, mi sento svuotata ma allo stesso tempo sollevata. È stato un tour intenso ed emozionante, Voi siete stati meravigliosi come sempre. Ovviamente il “vero lavoro” per me inizia adesso. Sto dedicando le mie giornate alla costruzione di un nuovo universo dentro di me. Per tornare da voi carica di cose da raccontare, di pezzi di vita da condividere. Mi mancate già .. mi mancate sempre. E non smetterò mai di dirvi grazie. A presto meraviglie del mio cuore Vi amo”.blank

Così ha postato via social Emma Marrone in questi giorni per lei particolari tra relax post tour, nuove canzoni da creare, programmi artistici futuri da mettere a fuoco e tanta bella vita da vivere.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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