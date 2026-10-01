Chiara Ferragni e Veronica Ferraro a Parigi per la Fashion Week alla sfilata, ecologica e pro oceano, di Stella McCartney

Eh già, come hanno ben sottolineato i media specializzati, per la designer Stella McCartney la sostenibilità non è più soltanto una questione di materiali. È diventata un linguaggio. E per la sua sfilata, Primavera/Estate 2027, presentata il 30 settembre durante la Paris Fashion Week, la designer britannica ha portato in passerella, insieme alla sua collezione, uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la tutela degli oceani e della vita marina.

Tra gli addetti ai lavori presenti c’erano anche Chiara Ferragni e la sua collega e amica Veronica Ferrario, moglie del produttore, compositore e arrangiatore Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco. E Chiara Ferragni, dopo aver aggiunto valore alla Milano fashion Week, si appresta a fare altrettanto alla settimana più modaiola della Francia.

Stefano Mauri