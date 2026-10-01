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Chiara Ferragni e Veronica Ferraro a Parigi per la Fashion Week alla sfilata, ecologica e pro oceano, di Stella McCartney

L'imprenditrice di Cremona dopo aver acceso Milano si appresta a fare lo stesso in Francia

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Eh già, come hanno ben sottolineato i media specializzati, per la designer Stella McCartney la sostenibilità non è più soltanto una questione di materiali. È diventata un linguaggio. E per la sua sfilata, Primavera/Estate 2027, presentata il 30 settembre durante la Paris Fashion Week, la designer britannica ha portato in passerella, insieme alla sua collezione, uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la tutela degli oceani e della vita marina.

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Foto da Instagram

Tra gli addetti ai lavori presenti c’erano anche Chiara Ferragni e la sua collega e amica Veronica Ferrario, moglie del produttore, compositore e arrangiatore Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco. E Chiara Ferragni, dopo aver aggiunto valore alla Milano fashion Week, si appresta a fare altrettanto alla settimana più modaiola della Francia.

Stefano Mauri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Ottobre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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