Emma Marrone, Rocker appassionata… al lavoro per il nuovo disco e il suo posto: creativo, magico e speciale a Roma

Come avevamo scritto nel 2025, riprendendo una news di Vanity fair, Emma Marrone con la complicità di amiche-socie ha aperto uno spazio polifunzionale creativo a Roma: il Niji InGalleria, un posto stupendo, un rifugio creativo, speciale a metà tra cocktail bar e galleria (ospita spesso mostre), in zona Trastevere all’interno di un’ex cartaria dismessa,
E le scorse sere, Emma Marrone ha postato una fotografia proprio dal locale romano. Sono tra le altre cose giorni importanti questi per la Rocker italiana, impegnatissima nella realizzazione del nuovo disco, reduce da un tour estivo trionfale. Ed è pure uscita, giorni fa, le versione spagnola della canzone, tornata alla grande: grazie ai social, ma soprattutto perché è un bellissimo brano “L’Amore non mi basta”.
Stefano Mauri