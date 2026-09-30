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Emma Marrone, Rocker appassionata… al lavoro per il nuovo disco e il suo posto: creativo, magico e speciale a Roma

E' stata un'estate pazzesca quella della Rocker italiana. "L'Amore non mi basta" va sempre forte, pure in spagnolo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Come avevamo scritto nel 2025, riprendendo una news di Vanity fair, Emma Marrone con la complicità di amiche-socie ha aperto uno spazio polifunzionale creativo a Roma: il Niji InGalleria, un posto stupendo, un rifugio creativo, speciale a metà tra cocktail bar e galleria (ospita spesso mostre), in zona Trastevere all’interno di un’ex cartaria dismessa,

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E le scorse sere,  Emma Marrone ha postato una fotografia proprio dal locale romano. Sono tra le altre cose giorni importanti questi per la Rocker italiana, impegnatissima nella realizzazione del nuovo disco, reduce da un tour estivo trionfale. Ed è pure uscita, giorni fa, le versione spagnola della canzone, tornata alla grande: grazie ai social, ma soprattutto perché è un bellissimo brano “L’Amore non mi basta”.

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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