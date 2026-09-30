Chiara Ferragni, innamorata e frizzante, incredibile valore aggiunto per la Milano Fashion Week. A modo suo, torna in auge pure il suo blog The Blonde Salad.

Eh già, come hanno scritto si rumors.it, aspettando news dalla Settimana della Moda di Parigi, si è conclusa la Milano Fashion Week, e Chiara Ferragni, alla grande (da incredibile valore aggiunto) ha lasciato il segno, tra sfilate, presentazioni e appuntamenti esclusivi. Tra le altre cose, l’imprenditrice digitale di Cremona è tornata protagonista di un carosello pubblicato da The Blonde Salad, uno spunto che ha raccolto alcuni dei suoi look più interessanti.

E il post è stato poi ricondiviso nelle Instagram Stories della Ferragni, riportando l’attenzione su quel progetto editoriale dal quale, nel 2009, ha avuto inizio la sua carriera.

Intanto, come documentano le foto sui social, prosegue a gonfie vele, la bella storia d’amore: senza filtri, spontanea, tenera e genuina, di Chiara Ferragni con Josè Hernandez.

Stefano Mauri