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Chiara Ferragni, innamorata e frizzante, incredibile valore aggiunto per la Milano Fashion Week. A modo suo, torna in auge pure il suo blog The Blonde Salad.

Prosegue alla grande e in modalità genuina, la tenera storia d'amore tra l'imprenditrice cremonese e Josè Hernandez

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Eh già, come hanno scritto si rumors.it, aspettando news dalla Settimana della Moda di Parigi, si è conclusa la Milano Fashion Week, e Chiara Ferragni, alla grande (da incredibile valore aggiunto) ha lasciato il segno, tra sfilate, presentazioni e appuntamenti esclusivi. Tra le altre cose, l’imprenditrice digitale di Cremona è tornata protagonista di un carosello pubblicato da The Blonde Salad, uno spunto che ha raccolto alcuni dei suoi look più interessanti.

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Foto da Instagram

E il  post è stato poi ricondiviso nelle Instagram Stories della Ferragni, riportando l’attenzione su quel progetto editoriale dal quale, nel 2009, ha avuto inizio la sua carriera.

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Foto da Instagram

Intanto, come documentano le foto sui social, prosegue a gonfie vele, la bella storia d’amore: senza filtri, spontanea, tenera e genuina, di  Chiara Ferragni con Josè Hernandez.

 

 

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Milano Fahion Week The Blonde Salad
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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