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Nemmeno cantare in santa pace al ristorante, può fare, Belen Rodriguez?

Al Festival di Sanremo 2027, per far rosicare ancor di più i criticoni, la showgirl argentina sarebbe un bel colpo, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Settembre 2026
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belen

Perché, come giustamente si è chiesta pure la redazione di  Leggo, Belen Rodriguez, anche un momento di normalità fa discutere e diventa un caso sui social? A questo giro, fa sussurrare un video condiviso nei giorni scorsi: un momento di allegria in famiglia, e trasformato in una discussione sull’abbigliamento della showgirl.

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Foto da Instagram

Allora, nel filmato, si vede Belen Rodriguez cantare una canzone argentina, ma l’attenzione di tutti è rapita dal fatto che, la bellissima Belen non porta il reggiseno. Insomma, la Rodriguez non può manco cantare in santa pace al ristorante? Stefano De Martino, suo ex compagno e Deus Ex Machina del Festival di Sanremo dovrebbe invitarla al Festival di Sanremo 2027, per vedere l’effetto che fa sui criticoni da tastiera, no?

Stefano Mauri   

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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