Nemmeno cantare in santa pace al ristorante, può fare, Belen Rodriguez?

Perché, come giustamente si è chiesta pure la redazione di Leggo, Belen Rodriguez, anche un momento di normalità fa discutere e diventa un caso sui social? A questo giro, fa sussurrare un video condiviso nei giorni scorsi: un momento di allegria in famiglia, e trasformato in una discussione sull’abbigliamento della showgirl.
Allora, nel filmato, si vede Belen Rodriguez cantare una canzone argentina, ma l’attenzione di tutti è rapita dal fatto che, la bellissima Belen non porta il reggiseno. Insomma, la Rodriguez non può manco cantare in santa pace al ristorante? Stefano De Martino, suo ex compagno e Deus Ex Machina del Festival di Sanremo dovrebbe invitarla al Festival di Sanremo 2027, per vedere l’effetto che fa sui criticoni da tastiera, no?
Stefano Mauri