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Esplosiva, senza prendersi troppo sul serio, Chiara Ferragni accende la sfilata di The Attico

Il brand che si ispira a Gabriel García Márquez si addice all’imprenditrice cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Secondo lo scrittore Gabriel García Márquez, come ben riportato dalla versione On Line di Vogue, ciascuno di noi conduce tre vite diverse: una pubblica, una privata e una segreta.

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Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini fanno di questa scuola di pensiero il proprio faro durante il concepimento della sfilata di The Attico per la primavera estate 2027, quella che segna il decimo anniversario del brand diventato un fenomeno puramente italiano.

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Ebbene, senza prendersi troppo sul serio, è bellissima, sensuale e magica Chiara Ferragni, a modo suo ha reso ancora più intrigante, calda, sexy e stellare la sfilata milanese di The Attico.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Gabriel García Márquez The Attico
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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