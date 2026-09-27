Esplosiva, senza prendersi troppo sul serio, Chiara Ferragni accende la sfilata di The Attico

Secondo lo scrittore Gabriel García Márquez, come ben riportato dalla versione On Line di Vogue, ciascuno di noi conduce tre vite diverse: una pubblica, una privata e una segreta.
Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini fanno di questa scuola di pensiero il proprio faro durante il concepimento della sfilata di The Attico per la primavera estate 2027, quella che segna il decimo anniversario del brand diventato un fenomeno puramente italiano.
Ebbene, senza prendersi troppo sul serio, è bellissima, sensuale e magica Chiara Ferragni, a modo suo ha reso ancora più intrigante, calda, sexy e stellare la sfilata milanese di The Attico.
Stefano Mauri
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