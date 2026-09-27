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Emma Marrone ci sarà o no a Sanremo nel 2027? Intanto il nuovo album è in fase, avanzata, di scrittura

Dopo una bella estate tra tour e relax, la Regina del Pop sta lavorando a nuove canzoni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Settembre 2026
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“Questo tour mi ha dato una voglia quasi animalesca di tornare a scrivere. È una sensazione nuova, non vedo l’ora di ricominciare e sto lavorando al prossimo album”. Ricordate? Così aveva parlato, nelle scorse settimane Emma Marrone, la protagonista di una copertina e di una bella intervista, sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni l’estate da poco conclusa.

 

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E nei giorni scorsi, via social, Emma Marrone ha postato un video che dimostra come e quanto sta lavorando a nuove canzoni. E in questi giorni, l’Italia si interroga: “Emma sarà protagonista, in qualche modo, al Festival di Sanremo 2027?

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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