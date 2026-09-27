Emma Marrone ci sarà o no a Sanremo nel 2027? Intanto il nuovo album è in fase, avanzata, di scrittura

“Questo tour mi ha dato una voglia quasi animalesca di tornare a scrivere. È una sensazione nuova, non vedo l’ora di ricominciare e sto lavorando al prossimo album”. Ricordate? Così aveva parlato, nelle scorse settimane Emma Marrone, la protagonista di una copertina e di una bella intervista, sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni l’estate da poco conclusa.



E nei giorni scorsi, via social, Emma Marrone ha postato un video che dimostra come e quanto sta lavorando a nuove canzoni. E in questi giorni, l’Italia si interroga: “Emma sarà protagonista, in qualche modo, al Festival di Sanremo 2027?

Stefano Mauri