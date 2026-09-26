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Ct Roberto Mancini, la sua Italia, sconfitta dal Belgio, è tutta qui?

Voluto fortemente dal neo presidente federale Malago’, il Mancio mangerà il panettone?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Settembre 2026
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L’Italia del Mancini bis quindi  esce sconfitta dal primo confronto di Nations League contro il Belgio. Una gara decisa dalle reti di Godts (20′) e Lukebakio (69′) e che lascia il calcio azzurro, come ha ben sottolineato la versione On Line di Tuttosport, al buio. Questo, il commento di Roberto Mancini al termine dell’incontro:“Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo è andato in difficoltà. Potevamo fare il pareggio, poi abbiamo subito gol su errore nostro.

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Foto da ChatGpt

Prestazione sottotono? Il primo tempo sì, il secondo no: la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0. Il Belgio è un’ottima squadra e ha giocato bene. Quando si perde non siamo mica contenti, i fischi ci stanno”. A questo punto però il seguente quesito sorge spontaneo: Mancini, la sua Italia è tutta qui? Il Mancio lo mangerà il panettone?

 

Stefano Mauri

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Belgio italia Mancio roberto mancini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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