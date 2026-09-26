Ct Roberto Mancini, la sua Italia, sconfitta dal Belgio, è tutta qui?

L’Italia del Mancini bis quindi esce sconfitta dal primo confronto di Nations League contro il Belgio. Una gara decisa dalle reti di Godts (20′) e Lukebakio (69′) e che lascia il calcio azzurro, come ha ben sottolineato la versione On Line di Tuttosport, al buio. Questo, il commento di Roberto Mancini al termine dell’incontro:“Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo è andato in difficoltà. Potevamo fare il pareggio, poi abbiamo subito gol su errore nostro.



Prestazione sottotono? Il primo tempo sì, il secondo no: la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0. Il Belgio è un’ottima squadra e ha giocato bene. Quando si perde non siamo mica contenti, i fischi ci stanno”. A questo punto però il seguente quesito sorge spontaneo: Mancini, la sua Italia è tutta qui? Il Mancio lo mangerà il panettone?

Stefano Mauri