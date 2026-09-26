Chiara Ferragni con la sorella Valentina e la mamma Marina alla sfilata: Grande Bellezza Italiana, di Tod’s

Direttamente dal sito aziendale, leggiamo che: “In occasione dei suoi 25 anni, MFF-Magazine For Fashion ripubblica le oltre 80 cover story accomunate dall’headline che celebra il wow factor. Un viaggio dal 2015 al 2026 che fa tappa anche nel 2019, quando l’it-girl e imprenditrice digitale tagliava il traguardo dei dieci anni di lavoro e lanciava il docufilm Unposted”. E allora, oggi, Chiara Ferragni era ed è sinonimo di moda e tendenze. Particolare non indifferente, l’influencer cremonese, di fatto ha sempre creduto nel suo sogno: lavorare appunto nel mondo della moda.



E non ha mai smesso di sognare. E in questi giorni di Milano Fashion Week, Chiara Ferragniha partecipato a tutte le sfilate e gli eventi che contano. E con la sorella Valentina e la mamma Marina Di Guardo ha illuminato la solfata di Tod’s consacrata alla grande Bellezza Italiana.

Stefano Mauri