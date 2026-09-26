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Chiara Ferragni con la sorella Valentina e la mamma Marina alla sfilata: Grande Bellezza Italiana, di Tod’s

MMF Magazine omaggia la Ferragni, sognatrice e lanciata, del 2019

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Direttamente dal sito aziendale, leggiamo che: “In occasione dei suoi 25 anni, MFF-Magazine For Fashion ripubblica le oltre 80 cover story accomunate dall’headline che celebra il wow factor. Un viaggio dal 2015 al 2026 che fa tappa anche nel 2019, quando l’it-girl e imprenditrice digitale tagliava il traguardo dei dieci anni di lavoro e lanciava il docufilm Unposted”. E allora,  oggi, Chiara Ferragni era ed è sinonimo di moda e tendenze. Particolare non indifferente, l’influencer cremonese, di fatto ha sempre creduto nel suo sogno: lavorare appunto nel mondo della moda.

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Foto da Instagram

 

E non ha mai smesso di sognare. E in questi giorni di Milano Fashion Week, Chiara Ferragniha partecipato a tutte le sfilate e gli eventi che contano. E con la sorella Valentina e la mamma Marina Di Guardo ha illuminato la solfata di Tod’s consacrata alla grande Bellezza Italiana.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Milano Fashion Week Tod's
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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