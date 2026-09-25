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Annalisa è una Pop Star straordinaria e non ha paura di sperimentare. E il meglio deve ancora venire. Scommettiamo?

L'artista ligure sta lavorando sodo per preparare il suo primo concerto a San Siro e per rinnovarsi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Chapeau ad Annalisa, protagonista della nuova copertina di 7Corriere, e di una bella intervista, firmata da Andrea Laffranchi.

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Negli ultimi anni la Pop Star italiana è diventata una delle artiste più importanti del panorama musicale nostrano è un’artista completa, ed è pronta a salire per la prima volta sul palco dello stadio San Siro il 12 giugno 2027: “Sarà una serata speciale”. A Laffranchi ha racconta la sua infanzia: “Mi manca la casa dei nonni, ero una bimba di campagna”, l’adolescenza e la prima canzone scritta nella sua cameretta.

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Foto da Instagram

Il nuovo brano di Annalisa, “Amica” piace ed è una nuova versione, appunto del brano in oggetto, in un duetto con Madame, uscito il 18 settembre e l’album Ma io sono fuoco platinum edition, da collezione, sarà disponibile dal 9 ottobre!

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Foto da Instagram

Insomma, Annalisa, ben supportata dai suoi amici, autori e confidenti Davide Simonetta e Paolo Antonacci artisticamente non ha mai paura di sperimentare. E ci stupirà ancora, poiché il suo meglio, deve ancora venire.

 

Stefano Mauri

 

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Annalisa Ma io sono fuoco
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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