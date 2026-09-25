Annalisa è una Pop Star straordinaria e non ha paura di sperimentare. E il meglio deve ancora venire. Scommettiamo?

Chapeau ad Annalisa, protagonista della nuova copertina di 7Corriere, e di una bella intervista, firmata da Andrea Laffranchi.

Negli ultimi anni la Pop Star italiana è diventata una delle artiste più importanti del panorama musicale nostrano è un’artista completa, ed è pronta a salire per la prima volta sul palco dello stadio San Siro il 12 giugno 2027: “Sarà una serata speciale”. A Laffranchi ha racconta la sua infanzia: “Mi manca la casa dei nonni, ero una bimba di campagna”, l’adolescenza e la prima canzone scritta nella sua cameretta.

Il nuovo brano di Annalisa, “Amica” piace ed è una nuova versione, appunto del brano in oggetto, in un duetto con Madame, uscito il 18 settembre e l’album Ma io sono fuoco platinum edition, da collezione, sarà disponibile dal 9 ottobre!

Insomma, Annalisa, ben supportata dai suoi amici, autori e confidenti Davide Simonetta e Paolo Antonacci artisticamente non ha mai paura di sperimentare. E ci stupirà ancora, poiché il suo meglio, deve ancora venire.

Stefano Mauri