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Annalisa lancia la nuova versione di “Amica”: un duetto con Madame

La cantautrice ligure è già in clima San Siro 2027 e studia nuove forme artistiche

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Settembre 2026
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Gli autori della canzone “Amica” di Annalisa (scritta per l’album Ma io sono fuoco) sono  Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Julien Boverod la stessa

 

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Foto da Instagram

Ebbene, della Hit in oggetto, è uscita una bella versione inedita: un duetto tra Annalisa e Madame, per un brano che mette in musica un dialogo immaginario e tagliente con un’amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento. E il dialogo, con la sinergia tra le due artiste, in pratica diventa reale, in una sorta di manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale. Il nuovo corso musicale di Annalisa e Davide Simonetta, inizia con la sinergia di Madame, per la nuova “Amica”?

Stefano Mauri

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Amica Annalisa madame
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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