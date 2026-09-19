Annalisa lancia la nuova versione di “Amica”: un duetto con Madame

Gli autori della canzone “Amica” di Annalisa (scritta per l’album Ma io sono fuoco) sono Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Julien Boverod la stessa
Ebbene, della Hit in oggetto, è uscita una bella versione inedita: un duetto tra Annalisa e Madame, per un brano che mette in musica un dialogo immaginario e tagliente con un’amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento. E il dialogo, con la sinergia tra le due artiste, in pratica diventa reale, in una sorta di manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale. Il nuovo corso musicale di Annalisa e Davide Simonetta, inizia con la sinergia di Madame, per la nuova “Amica”?
Stefano Mauri