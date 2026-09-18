MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è alchimia PopRock che accende: “La musica non salva, ma fa sentire meno sole le persone”

La Regina del palco ha fatto la storia a Milano e ha regalato spunti che fanno riflettere

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Settembre 2026
81
blank

PopRock come nessuno e nessuna, potente, bravissima, bella, vera, spettacolare, diretta: Emma Marrone ha acceso Milano e ha fatto la storia, cantando, prima donna in assoluto, all’Ippodromo Snai di San Siro. E come sempre mai banale, dalla sua esibizione milanese, sono anche uscite parole, pensieri e concetti che segnano: “Ho visto mia madre e mio padre fare sacrifici dal primo istante. Il mio primo respiro, ma fosse l’ultimo. Non ho mai scordato chi sono. La vita spesso mi ha remato contro, ma nella storia non resta chi vince, ma chi continua la battaglia contro l’odio. Io conosco il rispetto, se cadi ti aspetto, se molli la presa ti afferro: io non ti lascio.

blank

La musica non salva le persone però le fa sentire meno sole. Forse sono nata per dare solo amore”. Emma Marrone si è poi lasciata andare a uno sfogo più intimo: “Ho sostenuto tanti, in pochi mi hanno detto ‘grazie’, ma non serbo rancore. Che qui la vita è un attimo, io voglio stare in pace con me stessa. E più ci provano a farmi del male, farmi fallire, ma rinasco migliore. L’araba felice, che non mi frega un ca**o delle vostre offese, siete diavoli che bruciano dentro le chiese”.

blank

La cantante ha poi chiuso con un potentissimo appello interiore:  “Non fermarti, nella testa questa voce: Emma corri, non voltarti, porta il tuo dolore altrove. Tutto passa: tra il cielo e il mare c’è il male e il bene. Gente che parla, gente che balla. Il giornalaio di turno, il discografico esperto. Va tutto bene sei in hype, musica e plastica e vai. Tutti fenomeni ormai. Pioggia di critiche online, ma preferisco la ferocia alla pietà, in questo circo pieno di chiagni e fotti ho scelto la strada più lunga, la salita più alta e non mi cambio la faccia, non do l’anima all’asta, non m’interessa arrivare per prima che per piacere a tutti poi perdiamo noi stessi, cadiamo in mille pezzi. Però io voglio che resti, cantiamo ancora una canzone insieme, facciamo la storia solo se ci vogliamo bene”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Settembre 2026
81
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie