Chiara Ferragni e i disegni, diventati gioielli, degli amatissimi figli Leone e Vittoria

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha condiviso l’unboxing di due collane realizzate da Sketch Your Jewelry, brand fondato da Nermine Koleilait. Udite, udite, il dettaglio che rende i preziosi particolari è nei pendenti. Come mai?
Ecco, non sono semplici forme decorative, ma riproducono fedelmente le creazioni realizzate dai suoi bambini Leone e Vittoria. E così, l’imprenditrice cremonese è riuscita a trasformare due disegni dei figli in un ricordo da portare sempre con sé. E così facendo, Chiara Ferragni ha sottolineato, ancora una volta, il suo dolcissimo lato sentimentale.
Stefano Mauri
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