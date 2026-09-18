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Chiara Ferragni e i disegni, diventati gioielli, degli amatissimi figli Leone e Vittoria

Ancora una volta, l'imprenditrice cremonese ha fatto uscire il suo tenero, lato sentimentale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha condiviso l’unboxing di due collane realizzate da Sketch Your Jewelry, brand fondato da Nermine Koleilait. Udite, udite, il dettaglio che rende i preziosi particolari è nei pendenti. Come mai?

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Foto da Instagram

Ecco, non sono semplici forme decorative, ma riproducono fedelmente le creazioni realizzate dai suoi bambini Leone e Vittoria. E così, l’imprenditrice cremonese è riuscita a trasformare due disegni dei figli in un ricordo da portare sempre con sé. E così facendo, Chiara Ferragni ha sottolineato, ancora una volta, il suo dolcissimo lato sentimentale.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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