La Juve di Luciano Spalletti parte col botto in Europa League e ne fa 5 al NEC

Eh già, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, la Juve di Luciano Spalletti non sbaglia l’esordio in Europa League. I bianconeri sono travolgenti contro il NEC, imponendosi con un nettissimo 5-0.
Una serata con tante note positive, come le prime volte di diversi calciatori: in gol Nico Gonzalez (addirittura assist di Grabara per la prima rete di serata), Alajbegovic, Woltemade (su rigore), Celik e Kolo Muani. Inizia come meglio non poteva l’avventura europea della Juventus, che ha fatto “la voce grossa” come aveva chiesto Spalletti nel pre gara. Chapeau a Nico Gonzalez e Douglas Luiz: dovevano andar via, sono rimasti, grazie a Luciano Spalletti e oggi sono tra i migliori.
Stefano Mauri
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