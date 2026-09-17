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La Juve di Luciano Spalletti parte col botto in Europa League e ne fa 5 al NEC

Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono rimasti. Per fortuna

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Settembre 2026
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Foto da Chatgpt

Eh già, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, la Juve di Luciano Spalletti non sbaglia l’esordio in Europa League. I bianconeri sono travolgenti contro il NEC, imponendosi con un nettissimo 5-0.

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Foto da Chatgpt

Una serata con tante note positive, come le prime volte di diversi calciatori: in gol Nico Gonzalez (addirittura assist di Grabara per la prima rete di serata), Alajbegovic, Woltemade (su rigore), Celik e Kolo Muani. Inizia come meglio non poteva l’avventura europea della Juventus, che ha fatto “la voce grossa” come aveva chiesto Spalletti nel pre gara. Chapeau a Nico Gonzalez e Douglas Luiz: dovevano andar via, sono rimasti, grazie a Luciano Spalletti e oggi sono tra i migliori.

Stefano Mauri

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Juve Luciano Spalletti NEC
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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