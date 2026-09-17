Emma Marrone non segue le mode: crea tendenze, che restano, con le sue canzoni. Ed è sempre se stessa

Sì è una vera Rocker Emma Marrone e non segue a tutti i costi gusti, mode e numeri, lei le tendenze le crea ed è fedele a se stessa. Per questo, la sua musica e le sue canzoni, restano, durano nel tempo e sono vere, come lei.

Non è quindi un caso se ancora oggi, complici pure i social, “L’amore non mi basta” va fortissimo, la cantiamo tutti ed è uscita pure in versione spagnola. Non a caso: “El Amor No Me Basta”, lo scorso maggio, dall’Atletico Madrid, fu scelta come canzone per accompagnare, un video tributo, dedicato all’attaccante Antoine Griezmann che lasciò il suo storico club.

Emma Marrone, lo scorso martedì 15 settembre, col suo concerto storico all’Ippodromo Snai di San Siro ha acceso Milano cantando, ballando, emozionandosi col suo appassionato popolo. Cosa farà adesso? Emma ha un nuovo disco da plasmare, forse una serie televisiva in cui recitare, e un nuovo tour in cantiere e già annunciato nel 2027. Il Festival di San Remo? E’ uno scenario possibile. E se andrà all’Ariston, Emma, lo farà alla grandissima, alla Emma Marrone.

Stefano Mauri