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Emma Marrone non segue le mode: crea tendenze, che restano, con le sue canzoni. Ed è sempre se stessa

"L'amore non mi basta" è una bella storia musicale che resta. E appassiona pure in spagnolo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Settembre 2026
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Sì è una vera Rocker Emma Marrone e non segue a tutti i costi gusti, mode e numeri, lei le tendenze le crea ed è fedele a se stessa. Per questo, la sua musica e le sue canzoni, restano, durano nel tempo e sono vere, come lei.

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Foto da video Instagram

Non è quindi un caso se ancora oggi, complici pure i social, “L’amore non mi basta” va fortissimo, la cantiamo tutti ed è uscita pure in versione spagnola. Non a caso: “El Amor No Me Basta”, lo scorso maggio, dall’Atletico Madrid, fu scelta come canzone per accompagnare, un video tributo, dedicato all’attaccante Antoine Griezmann che lasciò il suo storico club.

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Emma Marrone, lo scorso martedì 15 settembre, col suo concerto storico all’Ippodromo Snai di San Siro ha acceso Milano cantando, ballando, emozionandosi col suo appassionato popolo. Cosa farà adesso? Emma ha un nuovo disco da plasmare, forse una serie televisiva in cui recitare, e un nuovo tour in cantiere e già annunciato nel 2027. Il Festival di San Remo? E’ uno scenario possibile. E se andrà all’Ariston, Emma, lo farà alla grandissima, alla Emma Marrone.

 

Stefano Mauri

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Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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