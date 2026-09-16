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Emma Marrone è Rock, lo ha ufficializzato pure Ligabue. E ha acceso di musica ed emozioni Milano

E' arrivata la versione spagnola della canzonissima "L'amore non mi basta"

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Settembre 2026
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“Se dirlo oggi è ancora un complimento, ecco possiamo dire che Emma Marrone è Rock”.

Così Ligabue, dal palco dell’Ippodromo Snai di San Siro, tra gli ospiti del concertone di Emma Marrone a Milano, al termine del loro duetto “Quella che non sei”, ha incoronato la Regina del Pop. Ah … bella, ispirata, carismatica, PopRock, sul pezzo, spettacolare potente e bravissima, Emma ha acceso di magia, con le sue canzoni, il capoluogo milanese, lo scorso 15 settembre.

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E per l’occasione, dal palco del tempio dell’ippica italiana, l’artista salentina ha annunciato la versione spagnola del suo pezzone, immortale, “L’amore non mi basta”, e il suo tour autunnale nel 2027. Amico ed ex fidanzato, ma soprattutto, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, anche Stefano De Martino, tra i tanti presenti ha applaudito Emma (tra i cantanti in gara nel 2027 all’Ariston?).

 

Stefano Mauri   

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Emma emma marrone Ippodromo Snai San Siro ligabue L’Amore non mi basta
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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