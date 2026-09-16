Emma Marrone è Rock, lo ha ufficializzato pure Ligabue. E ha acceso di musica ed emozioni Milano

“Se dirlo oggi è ancora un complimento, ecco possiamo dire che Emma Marrone è Rock”.
Così Ligabue, dal palco dell’Ippodromo Snai di San Siro, tra gli ospiti del concertone di Emma Marrone a Milano, al termine del loro duetto “Quella che non sei”, ha incoronato la Regina del Pop. Ah … bella, ispirata, carismatica, PopRock, sul pezzo, spettacolare potente e bravissima, Emma ha acceso di magia, con le sue canzoni, il capoluogo milanese, lo scorso 15 settembre.
E per l’occasione, dal palco del tempio dell’ippica italiana, l’artista salentina ha annunciato la versione spagnola del suo pezzone, immortale, “L’amore non mi basta”, e il suo tour autunnale nel 2027. Amico ed ex fidanzato, ma soprattutto, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, anche Stefano De Martino, tra i tanti presenti ha applaudito Emma (tra i cantanti in gara nel 2027 all’Ariston?).
Stefano Mauri