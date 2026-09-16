Chiara Ferragni, vestita con un abito in stile “opera d’arte”, protagonista, nelle vesti di “madrina di talenti”, alla Fashion Week di Madrid

La Mercedes-Benz Fashion Week di Madrid ha ospitato lo straordinario incontro tra l’eleganza europea e l’appassionata creatività spagnola. Chiara Ferragni, ricercatissima nel parterre, ha fatto da madrina all’eccezionale incontro.
Eh già, l’imprenditrice digitale è volata in Spagna per sostenere il debutto nel calendario ufficiale di Agua by Agua Bendita, celebre marchio colombiano guidato dalle designer Catalina Álvarez e Mariana Hinestroza, neo vincitrice del premio “Brand dell’Anno” dalla piattaforma Latin American Fashion Awards. E Chiara Ferragni, per l’occasione ha indossato un abito che sembrava un’opera d’arte.
Stefano Mauri
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