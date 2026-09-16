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Chiara Ferragni, vestita con un abito in stile “opera d’arte”, protagonista, nelle vesti di “madrina di talenti”, alla Fashion Week di Madrid

L'imprenditrice digitale cremonese impegnatissima sul fronte moda

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Settembre 2026
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Foto da Instagram

La Mercedes-Benz Fashion Week di Madrid ha ospitato lo straordinario incontro tra l’eleganza europea e l’appassionata creatività spagnola. Chiara Ferragni, ricercatissima nel parterre, ha fatto da madrina all’eccezionale incontro. blank

 

Eh già, l’imprenditrice digitale è volata in Spagna per sostenere il debutto nel calendario ufficiale di Agua by Agua Bendita, celebre marchio colombiano guidato dalle designer Catalina Álvarez e Mariana Hinestroza, neo vincitrice del premio “Brand dell’Anno” dalla piattaforma Latin American Fashion Awards. E Chiara Ferragni, per l’occasione ha indossato un abito che sembrava un’opera d’arte.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Madrid
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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