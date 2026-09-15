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“Canto d’Amore” di Angelina Mango e Marco Mengoni è Disco d’Oro. E la cantante cambia look

Tornata alla grande, la Mango merita il Festival di Sanremo 2027, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Settembre 2026
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Capelli neri, frangia e occhiali scuri: così Angelina Mango ha cambiato look e lo ha mostrato sui social, con uno scatto allo specchio che segna una svolta. A proposito, Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme a Bologna, hanno festeggiato il successo di “Canto d’amore”. Le fotografie, sono state realizzate nella casa bolognese della cantante, dove i due artisti si sono ritrovati per celebrare il Disco d’oro conquistato dal loro singolo.

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Foto da Instagram

E “Canto d’amore” è anche la più bella canzone di “La più bella dell’estate 2026” secondo gli ascoltatori di Radio Bruno. La Mango e Marco Mengoni si sono aggiudicati il primo posto, davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con “Sorry scusa lo siento” e Jovanotti con Alfa con “Buon Vento”. Reduce da mesi musicalmente travolgente, Angelina Mango merita un posto al Festival di Sanremo, no?

 

Stefano Mauri

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Angelina Mango Canto d'Amore festival di sanremo Marco Mengoni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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