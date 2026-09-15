“Canto d’Amore” di Angelina Mango e Marco Mengoni è Disco d’Oro. E la cantante cambia look

Capelli neri, frangia e occhiali scuri: così Angelina Mango ha cambiato look e lo ha mostrato sui social, con uno scatto allo specchio che segna una svolta. A proposito, Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme a Bologna, hanno festeggiato il successo di “Canto d’amore”. Le fotografie, sono state realizzate nella casa bolognese della cantante, dove i due artisti si sono ritrovati per celebrare il Disco d’oro conquistato dal loro singolo.

E “Canto d’amore” è anche la più bella canzone di “La più bella dell’estate 2026” secondo gli ascoltatori di Radio Bruno. La Mango e Marco Mengoni si sono aggiudicati il primo posto, davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con “Sorry scusa lo siento” e Jovanotti con Alfa con “Buon Vento”. Reduce da mesi musicalmente travolgente, Angelina Mango merita un posto al Festival di Sanremo, no?

Stefano Mauri