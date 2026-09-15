A questa Juventus manca un condottiero in campo. E il capo Giovanni Carnevali difende la posizione di mister Luciano Spalletti

L’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, nelle scorse ore, nel corso di “Radio Anch’Io Sport” ha fatto un intervento dove a difeso il tecnico mister Luciano Spalletti dopo l’ennesimo passo falso dei bianconeri sconfitti a Reggio Emilia contro il Sassuolo: “Il mio spirito non è quello di cambiare frequentemente allenatori, non ci penso assolutamente. Qua dobbiamo programmare, se si cambia non si costruisce niente”. Carnevali ha definito Spalletti “un allenatore straordinario, fra i più bravi che ci sono”, chiedendo tempo e pazienza per il nuovo corso bianconero.
Cosa manca a questa Juventus per essere vera Juventus? Un centrocampista, o comunque un calciatore (uno alla Matic o alla Malen, tanto per intenderci) che prenda in mano la squadra, nella buona e cattiva sorte, per portarla sulla retta via…
Stefano Mauri