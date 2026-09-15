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A questa Juventus manca un condottiero in campo. E il capo Giovanni Carnevali difende la posizione di mister Luciano Spalletti

Giorni ancora pesanti e traballanti a casa Juve dopo l'ennesimo passo falso bianconero. Ma perchè il difensore Federico Gatti non gioca titolare?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Settembre 2026
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Foto da Chatgpt

L’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, nelle scorse ore, nel corso di “Radio Anch’Io Sport” ha fatto un intervento dove a difeso il tecnico mister Luciano Spalletti dopo l’ennesimo passo falso dei bianconeri sconfitti a Reggio Emilia contro il Sassuolo: “Il mio spirito non è quello di cambiare frequentemente allenatori, non ci penso assolutamente. Qua dobbiamo programmare, se si cambia non si costruisce niente”. Carnevali ha definito Spalletti “un allenatore straordinario, fra i più bravi che ci sono”, chiedendo tempo e pazienza per il nuovo corso bianconero.

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Foto da Chatgpt

Cosa manca a questa Juventus per essere vera Juventus? Un centrocampista, o comunque un calciatore (uno alla Matic o alla Malen, tanto per intenderci) che prenda in mano la squadra, nella buona e cattiva sorte, per portarla sulla retta via…

 

Stefano Mauri

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Federico Gatti Giovanni Carnevali Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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