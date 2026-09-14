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Luciano Spalletti (panchina a rischio?) difende la Juve e Kolo Muani: “Potevamo vincere. Dobbiamo giocare di più su di lui”

Col Sassuolo ha segnato Zhegrova, esubero di lusso. L'attaccante francese vede la porta?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Settembre 2026
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Così, mister Luciano Spalletti (panchina a rischio? Ad Antonio Conte fischiano le orecchie?) a Dazn ha analizzato il ko coi neroverdi del Sassuolo: “Brucia eccessivamente perché avremmo potuto anche vincere, avevamo meritato di averla ribaltata. Abbiamo perso degli equilibri, andando ad attaccare in otto, però nella situazione prima avremmo potuto segnare noi il gol del 3-2. I giocatori hanno provato a vincerla e sono stato io a stimolare i giocatori. orse hanno eseguito troppo alla lettera, andando in troppi in area di rigore per ribaltare la partita.

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Foto da ChatGpt

Secondo me si erano anche scavati la posizione per poterla ribaltare totalmente. Poi chiaro che se perdi palla così, andando in troppi sopra la linea della parte, c’è sicuramente una colpa nostra. Nasce tutto dalla voglia di andare a chiuderla. Kolo Muani? Dobbiamo giocare di più su di lui, facendogli tenere palla e ribaltando la pressione degli avversari. Lo abbiamo fatto poche volte. In alcuni casi però deve essere più cattivo, è vero”. Nota a margine: i due gol della Juventus li ha segnati di Zhegrova, calciatore sul mercato, rimasto soltanto perchè per lui non è arrivata la proposta giusta. E per chiudere: Kolo Muani è la punta che serviva?

Stefano Mauri

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antonio conte Juve Juventus Luiciano Spalletti Zhegriva
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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