Luciano Spalletti (panchina a rischio?) difende la Juve e Kolo Muani: “Potevamo vincere. Dobbiamo giocare di più su di lui”

Così, mister Luciano Spalletti (panchina a rischio? Ad Antonio Conte fischiano le orecchie?) a Dazn ha analizzato il ko coi neroverdi del Sassuolo: “Brucia eccessivamente perché avremmo potuto anche vincere, avevamo meritato di averla ribaltata. Abbiamo perso degli equilibri, andando ad attaccare in otto, però nella situazione prima avremmo potuto segnare noi il gol del 3-2. I giocatori hanno provato a vincerla e sono stato io a stimolare i giocatori. orse hanno eseguito troppo alla lettera, andando in troppi in area di rigore per ribaltare la partita.

Secondo me si erano anche scavati la posizione per poterla ribaltare totalmente. Poi chiaro che se perdi palla così, andando in troppi sopra la linea della parte, c’è sicuramente una colpa nostra. Nasce tutto dalla voglia di andare a chiuderla. Kolo Muani? Dobbiamo giocare di più su di lui, facendogli tenere palla e ribaltando la pressione degli avversari. Lo abbiamo fatto poche volte. In alcuni casi però deve essere più cattivo, è vero”. Nota a margine: i due gol della Juventus li ha segnati di Zhegrova, calciatore sul mercato, rimasto soltanto perchè per lui non è arrivata la proposta giusta. E per chiudere: Kolo Muani è la punta che serviva?

Stefano Mauri