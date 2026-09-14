Emma Marrone ha una voglia matta di cantare e accendere di magia l’Ippodromo Snai di San Siro a Milano

Il settimanale Oggi, ripreso da Dagospia, ha riportato che… “Emma Marrone punta a sfondare anche nel cinema. Forse non tutti sanno che quest’estate la cantante pugliese ha trascorso una trance delle sue vacanze assieme ad attori di primo livello.

La poliedrica Emma ha infatti condiviso la coda della bella stagione in Salento con Pierfrancesco Favino, la sua compagna Anna Ferzetti e Valeria Golino. Con quest’ ultima la Marrone sta costruendo negli ultimi tempi un rapporto di grande complicità: il loro legame è ogni giorno più empatico e solido. Emma ha dunque intenzione di dare inizio ad una carriera cinematografica di alto profilo, proprio come ha fatto la sua collega e amica Elodie. Le due un tempo erano molto legate, poi le loro strade hanno preso direzioni diverse”.

Ebbene, cantante straordinaria e artista completa, Emma Marrone, tra le altre cose ha già recitato. È brava e sarebbe una straordinaria attrice. Detto ciò, il meteo promette bene: il 15 settembre, Emma Marrone, col suo concerto di fine estate in musica è pronta ad accendere l’Ippodromo Snai di San Siro.

Stefano Mauri