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Emma Marrone ha una voglia matta di cantare e accendere di magia l’Ippodromo Snai di San Siro a Milano

Emma sogna di fare l'attrice. L'artista salentina ha già recitato ed è bravissima. Fa bene a darsi alla recitazione

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Settembre 2026
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Emma Marrone, foto da Instagram

Il settimanale Oggi, ripreso da Dagospia, ha riportato che… “Emma Marrone punta a sfondare anche nel cinema. Forse non tutti sanno che quest’estate la cantante pugliese ha trascorso una trance delle sue vacanze assieme ad attori di primo livello.

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Foto da Instagram

La poliedrica Emma  ha infatti condiviso la coda della bella stagione in Salento con Pierfrancesco Favino, la sua compagna Anna Ferzetti e Valeria Golino. Con quest’ ultima la Marrone sta costruendo negli ultimi tempi un rapporto di grande complicità: il loro legame è ogni giorno più empatico e solido. Emma ha dunque intenzione di dare inizio ad una carriera cinematografica di alto profilo, proprio come ha fatto la sua collega e amica Elodie. Le due un tempo erano molto legate, poi le loro strade hanno preso direzioni diverse”.

 

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Ebbene, cantante straordinaria e artista completa, Emma Marrone, tra le altre cose ha già recitato. È brava e sarebbe una straordinaria attrice. Detto ciò, il meteo promette bene: il 15 settembre, Emma Marrone, col suo concerto di fine estate in musica è pronta ad accendere l’Ippodromo Snai di San Siro.

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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