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Chiara Ferragni, il romantico weekend alle Cinque Terre col compagno (e la mamma) e la festa, per la bella amicizia, con Filippo Fiora

L'imprenditrice cremonese è sempre più serena, innamorata e felice

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Una torta, le candeline da spegnere insieme e una fotografia di tanti anni fa che strappa un sorriso. Chiara Ferragni, via social, alla grandissima ha celebrato i 25 anni di amicizia con Filippo Fiora, architetto, e cremonese, come l’imprenditrice digitale. Per l’occasione, la Ferragni ha condiviso un post che ripercorre il loro legame, accompagnato da una dedica affettuosa. A rendere speciale la festa è anche il luogo scelto: la casa di Chiara, progettata proprio dall’amico.

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Foto da Instagram

Questa la dedica social dell’influencer al suo concittadino, ormai milanese d’adozione come la speciale amica: “25 anni di amicizia purissima: ne abbiamo passate di tutti i colori insieme e abbiamo potuto festeggiare nella casa che lui ha progettato per me TI AMO, PHIL MIO”. Lo scorso weekend, Chiara Ferragni e il compagno Josè Hernanedz, sempre più innamorati, hanno passato un bellissimo weekend, nelle romantiche Cinque Terre liguri, a Corniglia, insieme alla mamma di lei.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Cinque Terre Filippo Fiora Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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