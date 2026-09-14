Chiara Ferragni, il romantico weekend alle Cinque Terre col compagno (e la mamma) e la festa, per la bella amicizia, con Filippo Fiora

Una torta, le candeline da spegnere insieme e una fotografia di tanti anni fa che strappa un sorriso. Chiara Ferragni, via social, alla grandissima ha celebrato i 25 anni di amicizia con Filippo Fiora, architetto, e cremonese, come l’imprenditrice digitale. Per l’occasione, la Ferragni ha condiviso un post che ripercorre il loro legame, accompagnato da una dedica affettuosa. A rendere speciale la festa è anche il luogo scelto: la casa di Chiara, progettata proprio dall’amico.

Questa la dedica social dell’influencer al suo concittadino, ormai milanese d’adozione come la speciale amica: “25 anni di amicizia purissima: ne abbiamo passate di tutti i colori insieme e abbiamo potuto festeggiare nella casa che lui ha progettato per me TI AMO, PHIL MIO”. Lo scorso weekend, Chiara Ferragni e il compagno Josè Hernanedz, sempre più innamorati, hanno passato un bellissimo weekend, nelle romantiche Cinque Terre liguri, a Corniglia, insieme alla mamma di lei.

Stefano Mauri