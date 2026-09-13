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Elisabetta Canalis ha una testa diversa oggi, rispetto al passato, ed è sempre un incanto

La showgirl italiana, più bella che mai, finalmente tornata in Tv

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Le nuove fotografie di Elisabetta Canalis, (auguri per i suoi primi, meravigliosi 48 anni), ancora una volta hanno mandato il estasi chi la segue via social. La showgirl italiana tra le altre cose ha passato qualche giorno di relax a Roma ed è pronta per il meritato sbarco in televisione a Tú sí que vales, su Canale 5. Intanto, con Federica Pellegrini, Jury Chechi e Tania Cagnotto, su Netflix, Elisabetta Canalis è protagonista del format Physical Italia: da 100, competizione che mette a confronto sportivi e personaggi dell’intrattenimento in una serie di prove.

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Foto da Instagram

Con vittoria e premio finale. L’ex Velina, sempre bellissima, si è fatta intervistare dagli inviati del quotidiano La Repubblica. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Se mi guardo indietro? Vivere in un Paese (l’America, ndr) in cui non ho gli ‘strascichi’ di tv mi fa vivere una cita molto normale. Ho la fortuna di vivere un’altra vita. Rispetto a prima sono cresciuta, sono invecchiata fuori e dentro giustamente. Secondo me apprezzo più adesso il lavoro che faccio, ho una testa diversa”. Si’ è invecchiata, o meglio, evoluta davvero bene la Canalis d’Italia.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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