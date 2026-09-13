Elisabetta Canalis ha una testa diversa oggi, rispetto al passato, ed è sempre un incanto

Le nuove fotografie di Elisabetta Canalis, (auguri per i suoi primi, meravigliosi 48 anni), ancora una volta hanno mandato il estasi chi la segue via social. La showgirl italiana tra le altre cose ha passato qualche giorno di relax a Roma ed è pronta per il meritato sbarco in televisione a Tú sí que vales, su Canale 5. Intanto, con Federica Pellegrini, Jury Chechi e Tania Cagnotto, su Netflix, Elisabetta Canalis è protagonista del format Physical Italia: da 100, competizione che mette a confronto sportivi e personaggi dell’intrattenimento in una serie di prove.



Con vittoria e premio finale. L’ex Velina, sempre bellissima, si è fatta intervistare dagli inviati del quotidiano La Repubblica. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Se mi guardo indietro? Vivere in un Paese (l’America, ndr) in cui non ho gli ‘strascichi’ di tv mi fa vivere una cita molto normale. Ho la fortuna di vivere un’altra vita. Rispetto a prima sono cresciuta, sono invecchiata fuori e dentro giustamente. Secondo me apprezzo più adesso il lavoro che faccio, ho una testa diversa”. Si’ è invecchiata, o meglio, evoluta davvero bene la Canalis d’Italia.

Stefano Mauri