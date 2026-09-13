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Che fine ha fatto la Juve? I bianconeri di mister Luciano Spalletti Ko col Sassuolo

La squadra bianconera anche quest’anno fatica a ritrovarsi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Settembre 2026
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Il nuovo attaccante della Juve Woltemade?  Non pervenuto, come tutta la Juventus, sconfitta per 3 reti a 2 a Reggio Emilia dal Sassuolo.

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Foto da Chatgpt

Mister Luciano Spalletti? Il calciomercato estivo, nonostante le apparenze, non lo ha soddisfatto. E la sua Vecchia Signora fatica. Ma a questo punto il seguente quesito sorge spontaneo: che fine ha fatto la Juve?

Stefano Mauri

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Juve Juventus Luciano Spalletti Sassuolo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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