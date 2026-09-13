Che fine ha fatto la Juve? I bianconeri di mister Luciano Spalletti Ko col Sassuolo

Il nuovo attaccante della Juve Woltemade? Non pervenuto, come tutta la Juventus, sconfitta per 3 reti a 2 a Reggio Emilia dal Sassuolo.
Mister Luciano Spalletti? Il calciomercato estivo, nonostante le apparenze, non lo ha soddisfatto. E la sua Vecchia Signora fatica. Ma a questo punto il seguente quesito sorge spontaneo: che fine ha fatto la Juve?
Stefano Mauri
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