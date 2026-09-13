Belen Rodriguez in amore non cerchi nulla. Troverà quel che merita

“La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero. Chi sparisce al primo segno di difficoltà, perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha coraggio non promette, resta. Non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti”.
Parole dure ed inequivocabili queste. E Belen Rodriguez, secondo il settimanale Oggi, la ha affidate alla sua pagina social per mettere un punto, chissà quanto definitivo, alla sua storia d’amore con il personal trainer Gaetano Fidanzati.
Bella, sensuale, magica, sensualmalinconica: Belen Rodriguez, in amore merita più fortuna, no? Un consiglio? Belen mi consenta: non cerchi nulla in amore, troverà la serenità che merita.
Stefano Mauri