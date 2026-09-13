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Belen Rodriguez in amore non cerchi nulla. Troverà quel che merita

La showgirl argentina in campo sentimentale non è tanto fortunata, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Settembre 2026
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“La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero. Chi sparisce al primo segno di difficoltà, perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha coraggio non promette, resta. Non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti”.

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Foto da un video pubblicato sulla pagina Instagram della showgirl


Parole dure ed inequivocabili queste. E Belen Rodriguez, secondo il settimanale Oggi, la ha affidate alla sua pagina social per mettere un punto, chissà quanto definitivo, alla sua storia d’amore con il personal trainer Gaetano Fidanzati.

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Bella, sensuale, magica, sensualmalinconica: Belen Rodriguez, in amore merita più fortuna, no? Un consiglio? Belen mi consenta: non cerchi nulla in amore, troverà la serenità che merita.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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