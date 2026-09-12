Valentina Ferragni torna a parlare dei momenti difficili, oggi superati, della sorella Chiara: “Non l’abbiamo lasciata sola un attimo”

La sorella e collega, della più famosa Chiara, Valentina Ferragni da Cremona, ha deciso di raccontarsi con molta onestà, in un’intervista a One More Time. Ecco alcuni dei passaggi più significativi delle sue dichiarazioni: “Quando è iniziato tutto quel Pandoro gate… Eh lì è stato veramente un momento in cui noi sorelle, nostra mamma e nostro papà siamo andati in soccorso di nostra sorella Chiara che non voleva uscire di casa, non voleva mangiare, eravamo sempre con lei, non la lasciavamo da sola, neanche per andare in bagno. Quando vedi una persona stare così tanto male, la paura è che possa fare gesti assurdi, no?”

Valentina Ferragni, come ha sottolineato la versione On Line del quotidiano Libero, ha parlato pure della seconda stagione di The Ferragnez: “La serie tv è stata fatta e voluta soprattutto da Federico e poi anche da Chiara. È la cosa che infatti mi è dispiaciuta tantissimo della prima stagione ed è il motivo per cui poi io non l’ho più rifatta.



Non mi era piaciuto per niente il modo in cui veniva raccontata questa storia. Il modo in cui si trattavano le persone con assoluta superficialità e non si voleva conoscere niente, si voleva solo vedere le differenze delle famiglie, come se una fosse una famiglia normale e l’altra no”.

Stefano Mauri