Emma Marrone è più bella che mai? Si’ è la sua bellezza genuina e’ apprezzata pure da Belen Rodriguez

Come ha riportato la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, a un recente post di Emma Marrone, Belén Rodriguez è intervenuta per lodare la genuinità dell’artista. E le sue parole sono state chiarissime: “Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale non modifichi foto in modo esasperato. Sei più bella del solito“.

Immediata la replica della cantante, che ha risposto con due emoji altrettanto eloquenti: un grosso cuore e mani alzate in segno di esultanza.



Ebbene, ovviamente il commento positivo di di Belen Rodriguez nei confronti di Emma Marrone, ecco ha scatenato i social. E a questo punto, il seguente spunto sorge comunque spontaneo: ma la showgirl argentina sarà libera o no di complimentarsi con chi vuole? E comunque Emma merita.

Stefano Mauri