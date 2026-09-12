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Emma Marrone è più bella che mai? Si’ è la sua bellezza genuina e’ apprezzata pure da Belen Rodriguez

L’artista è genuina e ha uno stile acqua e sapone sempre più apprezzato

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Settembre 2026
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Come ha riportato la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, a un recente post di Emma Marrone, Belén Rodriguez è intervenuta per lodare la genuinità dell’artista. E le sue parole sono state chiarissime: “Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale non modifichi foto in modo esasperato. Sei più bella del solito“.belen

Immediata la replica della cantante, che ha risposto con due emoji altrettanto eloquenti: un grosso cuore e mani alzate in segno di esultanza.

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Foto da Instagram

Ebbene, ovviamente il commento positivo di di Belen Rodriguez nei confronti di Emma Marrone, ecco ha scatenato i social. E a questo punto, il seguente spunto sorge comunque spontaneo: ma la showgirl argentina sarà libera o no di complimentarsi con chi vuole? E comunque Emma merita.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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