Bella, brava, vera, PopRock: Emma Marrone è unica. E il 15 settembre tirerà giù l’ippodromo di San Siro con la sua musica

E’ successo anche, via social che: Emma Marrone ha postato su Instagram un post dedicato alla sua esperienza in Laguna, a Venezia, e, tra i commenti, è arriva quello di Belen Rodriguez che le ha dedicato le seguenti parole affettuose: “Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e non modifichi foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito”. Arisa, invece, collega di Emma Marrone ha scritto: “Bellissima”. Già è più bella che mai, Emma, in questi giorni pre concerto (martedì 15 settembre), all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

E probabilmente lo stato di grazia dell’artista dipende dal fatto che con la consueta passione che ci mette a fare tutto quello che fa, oggi, la Regina del palco: vera, appassionata e innamorata della vita e della musica, vive al massimo, col cuore acceso, accettandosi e senza prendersi troppo sul serio. Soprattutto, Emma Marrone ci mette sempre il cuore e la faccia, come quando, in piedi sulla transenna, mercoledì scorso 9 settembre, al suo popolo ha spiegato, affranta ma determinata, i motivi del rinvio, del concerto milanese. E martedì 15, l’energia PopRock di Emma (https://www.ticketone.it/artist/emma/), tirerà giù l’ippodromo di San Siro, scommettiamo?

Stefano Mauri