Dopo il concerto all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano, Emma Marrone si chiuderà in studio per il nuovo “album”

Mercoledì 9 settembre a Milano all’Ippodromo Snai San Siro (è la prima artista donna italiana a esibirsi negli ippodromi) Emma Marrone, con un super concerto dei suoi, sarà trasmesso in autunno su Canale 5, chiuderà il suo tour estivo, e con lei sul palco, ci saranno diversi cantanti famosi tra cui Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Rkomi. E una volta finita la tournée, cosa farà Emma Marrone ?

Lo ha spiegato lei stessa, lo scorso mese di agosto, in una bella intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e Canzoni:

“Mi chiuderò in studio. Questo tour, invece di svuotarmi, mi ha dato una voglia quasi animalesca di tornare a scrivere. È una sensazione nuova: normalmente dopo tanti concerti senti il bisogno di fermarti, io invece non vedo l’ora di ricominciare. Sto già lavorando al prossimo album”.

Stefano Mauri