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Dopo il concerto all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano, Emma Marrone si chiuderà in studio per il nuovo “album”

Estate magica, a tutta musica per la Regina del Pop italiano. E il meglio deve ancora venire

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Settembre 2026
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Mercoledì 9 settembre a Milano all’Ippodromo Snai San Siro (è la prima artista donna italiana a esibirsi negli ippodromi) Emma Marrone, con un super concerto dei suoi, sarà trasmesso in autunno su Canale 5, chiuderà il suo tour estivo, e con lei sul palco, ci saranno diversi cantanti famosi tra cui Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Rkomi. E una volta finita la tournée, cosa farà Emma Marrone blank

Lo ha spiegato lei stessa, lo scorso mese di agosto, in una bella intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e Canzoni:
“Mi chiuderò in studio. Questo tour, invece di svuotarmi, mi ha dato una voglia quasi animalesca di tornare a scrivere. È una sensazione nuova: normalmente dopo tanti concerti senti il bisogno di fermarti, io invece non vedo l’ora di ricominciare. Sto già lavorando al prossimo album”. 

 

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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