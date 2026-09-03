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Chiara Ferragni difende, giustamente, i suoi denti e ricorda: “Smettiamo di vedere difetti nel nostro aspetto”

Il padre e la sorella dell’imprenditrice cremonese sono due dentisti

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Settembre 2026
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Come ha riportato Dagospia, sito internet molto informato sui fatti, a chi, via social, le ha scritto che ha i “denti di sotto storti e brutti da vedere”, Chiara Ferragni ha risposto: “Ma io amo i miei denti! Sono sani, mai avuta una carie e soprattutto sono i miei. Non sono perfetti ma li ho sempre amati cosi. Ma possiamo imparare a si volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto?”.
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E a questo punto, come ha fatto Dagospia, ricordiamo che suo padre Marco e sua sorella minore Francesca sono dentisti. E Chiara Ferragni via Instagram ha pure posto una riflessione sull’accettazione del proprio aspetto: “Possiamo imparare a volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto?”.

Stefano  Mauri 

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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