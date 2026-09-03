Chiara Ferragni difende, giustamente, i suoi denti e ricorda: “Smettiamo di vedere difetti nel nostro aspetto”

Come ha riportato Dagospia, sito internet molto informato sui fatti, a chi, via social, le ha scritto che ha i “denti di sotto storti e brutti da vedere”, Chiara Ferragni ha risposto: “Ma io amo i miei denti! Sono sani, mai avuta una carie e soprattutto sono i miei. Non sono perfetti ma li ho sempre amati cosi. Ma possiamo imparare a si volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto?”.



E a questo punto, come ha fatto Dagospia, ricordiamo che suo padre Marco e sua sorella minore Francesca sono dentisti. E Chiara Ferragni via Instagram ha pure posto una riflessione sull’accettazione del proprio aspetto: “Possiamo imparare a volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto?”.

Stefano Mauri