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Che bella estate e che ritorno meraviglioso per Angelina Mango, premiata, con Marco Mengoni

"Canto d'Amore" ha conquistato tutti e ha conquistato i radioascoltatori di RTL 102.5

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Chapeau ad Angelina Mango e Marco Mengoni, premiati, col premio Pmi, al Power Hits Estate 2026 di RTL102.5, a Verona. E per Angelina Mango, senza dubbio questa è stata l’estate del suo grande ritorno alla musica e, sul palco, tra la gente.

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Foto da video pubblicata u Instagram

E adesso, la Mango (molti la vorrebbero in gara al Festival di Sanremo 2027), va forte con la canzone “Che bella vita” con Ariete, l ala sua nuova svolta, senza dubbio è arrivata, con e grazie Mengoni e, la loro bella sinergia canora intitolata: “Canto d’amore”, l’inno alla vita che profuma di straordinario ritorno.

 

Stefano Mauri

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Angelina Mango Ariete Canto d'Amore Marco Mangoni Rtl 102.5
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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