Che bella estate e che ritorno meraviglioso per Angelina Mango, premiata, con Marco Mengoni

Chapeau ad Angelina Mango e Marco Mengoni, premiati, col premio Pmi, al Power Hits Estate 2026 di RTL102.5, a Verona. E per Angelina Mango, senza dubbio questa è stata l’estate del suo grande ritorno alla musica e, sul palco, tra la gente.
E adesso, la Mango (molti la vorrebbero in gara al Festival di Sanremo 2027), va forte con la canzone “Che bella vita” con Ariete, l ala sua nuova svolta, senza dubbio è arrivata, con e grazie Mengoni e, la loro bella sinergia canora intitolata: “Canto d’amore”, l’inno alla vita che profuma di straordinario ritorno.
Stefano Mauri
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