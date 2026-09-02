Chiara Ferragni e le vacanze… a tutto amore, col suo nuovo compagno Josè Hernandez

Dopo le belle, fantastiche, magiche vacanze estive, l’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni è tornata alla quotidianità, ed è sempre più innamorata del compagno José Hernández. Tra le altre cose, l’influencer ha raccontato tutto social, postando immagini di panorami mozzafiato e nuove esperienze.
E prima di rientrare in Italia, nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha vissuto un momento particolarmente importante: l’incontro con la famiglia di José, conosciuta in Colombia.
Stefano Mauri
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