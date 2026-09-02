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Chiara Ferragni e le vacanze… a tutto amore, col suo nuovo compagno Josè Hernandez

L'imprenditrice di Cremona sta vivendo la nuova storia sentimentale con tanta serenità

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Dopo le belle, fantastiche, magiche vacanze estive, l’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni è tornata alla quotidianità, ed è sempre più innamorata del compagno José Hernández. Tra le altre cose, l’influencer ha raccontato tutto social, postando immagini di panorami mozzafiato e nuove esperienze.

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Foto da Instagram

E prima di rientrare in Italia, nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha vissuto un momento particolarmente importante: l’incontro con la famiglia di José, conosciuta in Colombia.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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