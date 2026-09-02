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Belen Rodriguez ha una voce che sa toccare l’anima. E ripartire dal canto e con le canzoni potrebbe riservarle sorprese artistiche

La showgirl argentina al Festival di Sanremo 2027? Perchè no, ma adesso merita vera luce che illumina

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Settembre 2026
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Bella, vera, malinconica, forte e fragile: come tutti, Belén Rodriguez, è soprattutto una donna innamorata della vita, e, forse, alla ricerca di un amore senza filtri, normale, appagante, totalizzante, genuino. Showgirl e artista di razza, Belen ha il dono del canto (la sua voce sa toccare l’anima) e, secondo il settimanale Oggi, da qualche giorno starebbe frequentando uno studio di registrazione e Milano.

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Ecco, indipendentemente dal Festival di Sanremo 2027: show, per la cronaca, che l’ha già visto protagonista e che, indubbiamente, meriterebbe di riaverla, tra i suoi protagonisti futuri, Belen Rodriguez dovrebbe ripartire cantando, magari lanciando una bella canzone. Adesso però, senza se e senza ma, soprattutto e tutti, merita un po’ di pace, di luce che illumina e di silenzio, no?

 

Stefano Mauri  

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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