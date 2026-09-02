Belen Rodriguez ha una voce che sa toccare l’anima. E ripartire dal canto e con le canzoni potrebbe riservarle sorprese artistiche

Bella, vera, malinconica, forte e fragile: come tutti, Belén Rodriguez, è soprattutto una donna innamorata della vita, e, forse, alla ricerca di un amore senza filtri, normale, appagante, totalizzante, genuino. Showgirl e artista di razza, Belen ha il dono del canto (la sua voce sa toccare l’anima) e, secondo il settimanale Oggi, da qualche giorno starebbe frequentando uno studio di registrazione e Milano.

Ecco, indipendentemente dal Festival di Sanremo 2027: show, per la cronaca, che l’ha già visto protagonista e che, indubbiamente, meriterebbe di riaverla, tra i suoi protagonisti futuri, Belen Rodriguez dovrebbe ripartire cantando, magari lanciando una bella canzone. Adesso però, senza se e senza ma, soprattutto e tutti, merita un po’ di pace, di luce che illumina e di silenzio, no?

Stefano Mauri